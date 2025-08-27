Sky, l'esperto di Premier: "Hojlund allo United ha fallito solo per i superficiali..."

Gianluigi Bagnulo, giornalista di Sky che segue da vicino la Premier League, è intervenuto a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live: “L’esperienza di Hojlund al Manchester United solo per i superficiali è definibile come fallimentare. Perché l’attaccante danese è arrivato in Premier per circa 80 milioni di euro e quindi con tante aspettative, ma per come stanno andando le cose negli ultimi anni lui è riuscito a sopravvivere al Manchester, che ha bruciato tantissimi talenti, cosa che non è riuscito a tanti altri, segnando anche diversi gol. Ancora oggi è da notare che nelle prime due partite un attaccante come Sesko, uno dei primi tre attaccanti in Europa, ha deluso. Il Manchester ha speso 201 milioni per il suo nuovo attacco e le premesse non sono delle migliori.

Hojlund è molto forte, e per questo aveva l’ambizione di restare al Manchester. In questo momento però forse ha capito che il Napoli, sulla carta un club meno blasonato di quello inglese, è invece un approdo migliore, per organizzazione, perché è allenato meglio e forse anche più forte. Per me Hojlund fa la scelta perfetta venendo a Napoli, il Napoli compie l’acquisto perfetto, anche perché a fine mercato acquistare una punta di questo livello sarebbe stato complicato. Per me è un colpo un po’ sottovalutato. Hojlund sposta anche parecchio, sarà il titolare e Lucca la sua alternativa. Ha qualche assonanza con Osimhen, è più tecnico del nigeriano, è molto verticale, è molto fisico, forte di testa, tiro potente, è cattivo. Ed è poi trovo che sia un attaccante ‘contiano’, ovvero con le caratteristiche perfette per giocare nella squadra di Conte. Poi, è chiaro, ci sono mille variabili che potranno incidere sul rendimento a Napoli del ragazzo. Il Napoli e Napoli devono ancora scoprire moltissimo del talento di De Bruyne e il ruolo che gli ha cucito Antonio Conte è quello giusto. Con Hojlund, se dovesse arrivare, si potrebbe creare una connessione perfetta con De Bruyne, che ha servito tanti assist ad un calciatore come Haaland che attacca la porta un po’ come sa fare il danese”