Sky, Marani: "Con Osimhen il Napoli ha sistemato l'attacco. Su Milik..."

Matteo Marani, vicedirettore di Sky Sport, ha parlato del mercato azzurro nel corso di un intervento ai microfoni dell'emittente satellitare: "Il Napoli aveva bisogno della punta e, ormai, ha definito il tutto per Victor Osimhen. La squadra di Gattuso è quella che deve fare più uscite ed entrate. Milik? La Juventus ha un accordo col polacco, il Napoli può perderlo a 0 a gennaio e quindi è in difficoltà non avendo il coltello dalla parte del manico".