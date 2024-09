Sky, Marchegiani: "Napoli favorita? Con la Juve non ha dimostrato quella forza"

Luca Marchegiani, ex calciatore e oggi opinionista, è intervenuto a Sky Calcio Club commentando l'avvio di stagione del Napoli di Antonio Conte.

Il Napoli è la favorita del campionato?

"Dipende dagli scontri diretti. Cioè secondo me è una delle più convincenti, forse la più convincente il Napoli per quello che sta facendo, anche più della Juve. Però in Juventus-Napoli non è che abbia poi dimostrato quella forza... Perciò io aspetterei gli scontri diretti per poter avvalorare la tua teoria".