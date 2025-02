Sky, Marchetti: "Lukaku sta deludendo. 4-3-3? Bisogna solo capire cosa fare con Raspadori"

Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato Sky, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte: "I tre pareggi con Roma Udinese e Lazio sono stati diversi. Il Napoli non è stato brillante così come non lo è stato contro Il Como. Al Sinigaglia c'è stata minor brillantezza da parte degli azzurri di Conte nel secondo tempo. Questo certifica come le squadre piccole sulla carta possano creare problemi alle grandi se stanno bene. Anche l'Inter ha avuto difficoltà contro il Genoa. Certo il sorpasso dei nerazzurri c'è stato proprio nella giornata in cui nessuno se lo sarebbe aspettato. Anche l'Atalanta ha avuto nelle scorse settimane qualche difficoltà, ma adesso sembra stare meglio.

Il Napoli ha dovuto fronteggiare tante assenze che hanno costretto al cambio di modulo.. Lukaku, ultimamente ha deluso, non è il Romelu che ci aspettavamo. Bisogna essere onesti, non sta facendo bene né a livello di prestazioni, né a livello realizzativo. Il 4-3-3? Bisogna soltanto capire cosa fare con Raspadori, al momento è il più in forma".