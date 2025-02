Sky, Marocchi: "Il problema non è stato il mercato ma Lukaku, da lui ci aspettavamo di più"

vedi letture

Nel corso di 'Sky Calcio Club', l'ex centrocampista Giancarlo Marocchi ha commentato il momento del Napoli: "II Napoli era tutto consolidato, era solo certezze. Quindi a gennaio ha voluto conservare le certezze dello spogliatoio, questo mi può stare anche bene. Ma qui c'è Lukaku che fa ancora troppo poco. Abbiamo detto tutti: arriva Conte a Napoli, male che vada arriva tra le prime tre. Però da Lukaku ci saremmo aspettato un po' di più.

Non credo che il mercato abbia demoralizzato i giocatori: dovrebbero essere piuttosto felici poiché ognuno ha mantenuto il proprio posto. Neres: 'Se ne comprano un altro torno in panchina', Mazzocchi: 'Non gioco mai più'. 'Crescendo un po' tutti avremmo più spazio un po' tutti'. Sintetizzerei così: in tanti l'hanno già vinto lo scudetto, arriva Conte e ti sistema le cose in 4 mesi. Poi alla fine ogni tanto bisogna giocar male ed è il tuo centravanti che ti vince la partita. Questo non è mai successo! Ci deve essere il diritto di giocare male".