Sky, Modugno: "Azzurri seguiti in modo maniacale dallo staff medico"

Il giornalista Sky Francesco Modugno è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli in merito all'emergenza Coronavirus che ha fermato anche il calcio italiano: "I calciatori del Napoli si allenano da casa, hanno tutte le attrezzature e sono seguiti in modo maniacale dallo staff medico. Viene consigliata la dieta e l’alimentazione a tutti i calciatori per assumere cibi che aumentano le difese immunitarie".

CONTRATTI IN SCADENZA - "Se per il 1 luglio si dovesse mandare in campo un giocatore senza assicurazione sarebbe un rischio. Per Callejon il dialogo è ristagnato ed è una situazione differente rispetto a quella di Mertens. Se si tornerà a giocare e il campionato dovesse finire la prima settimana di luglio i calciatori avrebbero diritto poi a 3 settimane di ferie".