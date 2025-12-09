Sky, Modugno: "Fischi a Spalletti? 'Chi ama non dimentica', invece a Napoli memoria corta”

Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, è intervenuto nel corso de ‘Il Bello del Calcio’ su Televomero: "Io avrei da dire un sacco di cose stasera su Spalletti e tante cose, ma partirei da un assunto. In questo momento c’è una dimensione differente di livello tra Napoli e Juventus. Il progetto di Conte è molto più avanti rispetto a quelli di Spalletti che poi è appena arrivato. Il Napoli ha ritrovato compattezza, intensità e spirito, ieri ha avuto la capacità di governare la partita e di riprenderla nel momento giusto. Questo è un Napoli forte e pieno di soluzioni, e nonostante le assenze. E’ una squadra seria.

Napoli-Juventus? E' una sorta di romanzo, per un centravanti fare gol alla Juventus ti porta alla dimensione eterna, è capitato con Cavani, Osimhen, Lukaku e queste sono quelle notti che ti possono cambiare la tua esperienza a Napoli. Fare gol alla Juventus garantisce l’eternità a Napoli.”

Su McTominay: “E’ fortissimo. Cosa manca a McTominay per essere un fuoriclasse? Manca la purezza del gesto tecnico. Lui è un robot, duttile e capace di determinare ed è un giocatore fortissimo. Per me i fuoriclasse hanno la purezza del gesto tecnico.”

Sugli infortuni: “Il metodo Conte è quello da sempre, dall’altro lato c’è l’area medica che ha ampia definizione e che è qui da anni, negli ultimi 15 anni ha avuto a che fare con stagioni con le coppe. Sia per quel che è la storia di Conte che nella storia medica dello staff si può dire che è qualcosa di strano.”

Sui fischi a Spalletti: “Ci credo che c’è rimasto male, questa è la città del chi ama non dimentica ed invece pare che abbiano la memoria corta.”