Sky, Modugno: "Futuro Conte? Al momento le uniche certezze sono due"

Il giornalista di Sky Sport Francesco Modugno è intervenuto a Giochiamo d'Anticipo su Televomero e ha commentato le parole del giornalista da Torino Chirico sul futuro di Conte.

"Allegri come ha detto Chirico? Ricordiamo che ha vinto 5 scudetti, 2 finali Champions, quindi un livello garantito di altissimo profilo, oltre la cronaca che faremo quando arriverà il momento di farlo. Per ora, però, a proposito di cronaca, le certezze restano due: una è il contratto di Conte fino al 2027 e due, come sempre accade, a fine anno le parti avranno la necessità di sedersi e trovarsi su una linea condivisa".