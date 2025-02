Sky, Modugno: “Laboratorio Napoli aperto, si cerca di ritrovare brillantezza fisica e mentale”

Nel corso di Sky Sport 24, l'inviato da Castel Volturno Francesco Modugno ha riferito le ultime in vista di Napoli-Inter: "Conte sta provando ad aggiustare un po’ il Napoli ed equilibri nuovi, che non vuol dire derogare a certi principi. Al di là dei numeri potrebbe attaccare in un modo e difendersi in un altro, perché paradossalmente in un’emergenza o quasi ha la possibilità di valutare più di qualche opzione. In mezzo a campo, ad esempio, il Billing visto nel primo tempo di Como può riempire il vuoto lasciato dall’infortunato Anguissa. La centralità di Raspadori, in questo momento, è assoluta nelle idee dal punto di vista del progetto tecnico. Poi tatticamente, può starci anche che si allarghi un pochetto in più sul lato, se si costruisce a quattro. C’è Olivera che sta rientrando, che nelle ultime 5 non ha mai giocato ma che ha un po’ di minuti nelle gambe, sta sostanzialmente bene. E Spinazzola è un giocatore che la fascia la può interpretare tutta, può fare il quinto ma eventualmente anche l’esterno alta.

Il laboratorio in questi giorni sembra aperto, è un momento particolare giustificato dai risultati e dagli infortuni e quindi anche un po’ la gestione degli umori. La figura di Conte appare, più che in altri momenti, centrale, assoluta, nella comunicazione dentro e fuori lo spogliatoio e con la città. E’ chiaro che il Napoli si gioca tanto, non tutto perché qua lo ribadiscono sempre: il progetto era un altro, poi è chiaro ci si è ritrovati lassù e dopo ce ne saranno altre 11. Non può essere una partita decisiva, ma può definire ancora meglio i confini del Napoli in un momento che resta difficile. Ma è un momento nel quale si sta anche cercando di ritrovare un po’ di brillantezza, sia fisica che mentale. Quindi andando a calibrare i carichi di lavoro e con una gestione che è improntata alla positività, che si fa fatica a vedere ma che dentro stanno provando a cercare”.