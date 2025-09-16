Sky, Modugno: "Novità assolute sul mercato con Conte: ne cito quattro"

vedi letture

Il giornalista di Sky Francesco Modugno è intervenuto ai microfoni della trasmissione Il Bello del calcio: “Il primo tempo di Firenze è stato il più bel Napoli espresso dal Napoli di Antonio Conte. Il Napoli ha una squadra con conoscenza, ha un tecnico che lavora sul campo e che riesce a gestire questa squadra. C’è un giocatore regale come De Bruyne ma che è disponibile a lavorare sul campo e al sacrificio, non c’è un modulo ben definito. Basta vedere Spinazzola che dà un’ampiezza simile a quella che dà Politano. Ci sono tre chiavi, il Napoli difende in avanti, ha una gestione più aggressiva del pallone e sembra un Napoli davvero gasperiniano.

Mercato? Con Conte il Napoli aveva già cambiato strategia, basti pensare lo scorso anno all'arrivo di Lukaku trentenne a trenta milioni o con altre operazioni che hanno cambiato totalmente la strategia del club come i nuovi titolari di 27-28 anni come McT o Neres o ancora Kdb a parametro zero quest'anno o Marin accettando la recompra l'estate scorsa. City? Il Napoli affronta una delle migliori squadre in Europa, loro non sono nel momento migliore ma anche nel derby hanno dimostrato che hanno una qualità ed un’intensità ed una capacità travolgente di governare le partite. Nel 2011 il Napoli arrivò come una provinciale e pareggiò, firmerei con un pari”.