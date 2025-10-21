Sky, Modugno: "Se compri giocatori da 20-25mln non hai fatto mercato straordinario"

Il giornalista di Sky Sport, Francesco Modugno, è intervenuto ai microfoni di Televomero nella trasmissione Il Bello del Calcio: "Questa squadra si sta facendo e per certi versi rifacendo. Sono arrivati giocatori da piazze e dimensioni differenti, se prendi giocatori dall’Empoli, dal Torino, dal Psv Eindhoven è inevitabile che è diverso, ci sono aspettative differenti e il Napoli si sta facendo ed ha perso un pò della magia della scorsa stagione. A Torino si può perdere con l’assenza di 4-5 giocatori importanti, hai preso le ultime 3 in trasferta e non hai quella solidità a cui eravamo abituati.



La storia dice che il miglior Napoli della stagione era a Firenze e si è visto il 4-1-4-1. La storia di questo campionato dice che il miglior esterno di questo campionato è Spinazzola che faccio fatica a considerare solo un terzino. Con il Genoa hai giocato con il 4-3-3 assecondando l’ambiente con Neres ma hai cambiato partita passando al 4-1-4-1.

Se fai un mercato comprando giocatori dai 20-25 milioni di euro non puoi dire che hai fatto un mercato straordinario, ma è stato fatto un mercato funzionale. Il Napoli è più forte della scorsa stagione, ma ora gioca la Champions. Quella squadra ha perso un pò di quella magia che ci accompagna in quegli anni meravigliosi dove si vince lo scudetto anche magari senza essere la squadra più forte.