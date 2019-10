Sky, Modugno: "Trasferta di Salisburgo rischia di essere un bivio della stagione"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista di Sky, Francesco Modugno: "La trasferta di Salisburgo rischia di essere un bivio dopo il pareggio maledetto di Genk. Purtroppo a Genk il Napoli ha avuto tante occasioni per vincere, ora se la gioca a Salisburgo che non è facile, è una squadra organizzata, che corre molto ed in casa sa esaltarsi. Il Genk purtroppo credo che non farà più punti, non so come possa farli e con chi.