Sky, Ugolini: "Al Napoli è mancato il salto di qualità nei big match"

Massimo Ugolini, giornalista Sky, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal' in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Quest'anno è mancato il salto di qualità nelle grandi partite, un po' il contrario di quanto avvenuto in Coppa Italia. Ci sono stati dei passi falsi nel corso della stagione. Gattuso non è stato aiutato dalla situazione che ha trovato. Ieri abbiamo visto sprazzi di Lozano, Lobotka e Demme da inizio stagione avrebbero potuto dare un contributo più importante. Si tratta di una sola battuta d'arresto. Pensando alla Champions e al Barcellona, servirà un Napoli con uno spirito diverso, con una mentalità diversa".