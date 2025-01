Sky, Ugolini: “L’imprevisto è dietro l’angolo, Conte si sta spendendo in prima persona con Adeyemi”

Ai microfoni di Sky Sport 24, l’inviato Massimo Ugolini ha parlato del possibile sostituto di Kvaratskhelia: “Questa squadra ha 50 punti in classifica, veleggia verso un duello appassionante per la conquista del quarto scudetto. Hai perso uno degli asset della squadra, come Kvaratskhelia, non investire e non trovare una soluzione alternativa che possa essere anche un prestito oneroso o un giocatore di prospettiva con un suo pedigree già formato, sarebbe un peccato.

Poi la società fa le scelte che reputa opportune, però dal mercato Antonio Conte si aspetta qualcosa. Ha detto: ‘Se non andiamo a migliorare, restiamo così, perché poi 50 punti li abbiamo messi in cascina’, però l’occasioni è ghiotta e non sostituire Kvara sarebbe un peccato. Anche Conte si sta spendendo in prima persona con Adeyemi, perché serve un prospetto importante. D’accordo ci sono poche partite da giocare, ma c’è anche la possibilità di giocarle perché l’imprevisto, purtroppo, per tutti è dietro l’angolo”.