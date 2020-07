Sky, Ugolini: "Osimhen sarebbe un grande colpo e in pieno target Napoli"

Massimo Ugolini, giornalista Sky, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Osimhen per me è un grande giocatore, anche se l'ho visto poche volte. Ho chiesto, mi sono informato e francamente i giudizi degli addetti ai lavori, degli agenti e dei direttori sportivi sono tutti positivi. Secondo me sarebbe un grande colpo, in target Napoli visto che è un '98. Se Giuntoli e De Laurentiis riescono a chiudere il colpo in tempo sarebbe un grande affare".