Sky, Ugolini racconta: "Non è stato facile l'inserimento di Politano, ha avuto difficoltà..."

Massimo Ugolini, giornalista Sky, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli: "Non è stato facile l'inserimento di Politano al Napoli, ha faticato un po' ad entrare nei meccanismi di Gattuso. Ha caratteristiche diverse da Callejon, ma può portare in dote quei gol che al Napoli serve. Post-Lockdown il Napoli è solo ottavo per gol segnati. Politano si sblocca, trova la svolta. Il suo gol ha un sapore diverso da quello di Arkadiusz Milik. Quest'ultimo ha sempre segnato, anche bei gol, ma non ha mai messo il timbro decisivo in una grande sfida".