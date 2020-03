Sky, Ugolini: "Serie A? Perdite intorno ai 750 mln. Serve capire come porvi rimedio"

Il giornalista Sky Massimo Ugolini è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli in merito alle possibili soluzioni da adottare per quando ripartirà la Serie A: "Per il campionato mi viene da pensare ad un campo neutro ma sono troppe le squadre del nord coinvolte in questa emergenza. La preoccupazione di tutti gli operatori sanitari è che possa ancora arrivare questo picco nelle Regioni meno colpite e si continua a lavorare per creare posti letto. In questo momento è veramente molto complicato fare delle previsioni.

PERDITA - "La perdita della Serie A è stimata intorno ai 750 milioni di euro. Bisognerà capire come spalmare questa perdita e come porvi rimedio. Le prossime settimane saranno fondamentali per capire se ricominciare o meno”.