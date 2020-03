Sky, Ugolini: "Settimana decisiva per il Coronavirus e l'eventuale ripresa del campionato"

Massimo Ugolini, giornalista Sky, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di 'Radio Goal, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "E' giusto sottolineare che il calcio sia una delle principali industrie del paese, da 8 miliardi di euro, che ha un rapporto di fidelizzazione importante con i tifosi, che produce ricchezza. In situazione di storica emergenza, come adesso, ossia nel corso della più grande crisi da 80 anni a questa parte, tutti devono far riferimento alla contingenza. Ma mi sembra tutto molto prematuro. Questa settimana sarà molto importante sul fronte emergenza per capire il trend e per capire se si potrà prevedere una ripartenza, non solo nelle attività correlate al calcio".