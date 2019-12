Sky, Ugolini sulle parole di ADL: "Ancelotti merita quest'attestato di stima"

Il giornalista Sky Massimo Ugolini ha commentato a Kiss Kiss Napoli le ultime parole di De Laurentiis alla radio ufficiale (leggi qui): "Parole ADL? Mi sembra un ragionamento logico, figlio dei risultati sul campo. Questa non sembra una squadra che non ha principi di gioco. Gli azzurri hanno delle responsabilità per questa situazione, devono dare di più. Ancelotti merita quest'attestato di stima da parte del patron.