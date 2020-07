Sky, Ugolini: "Tanti club vogliono Koulibaly, ma c'è l'incognita mercato post-Covid"

Massimo Ugolini, giornalista Sky, ha parlato del futuro di Koulibaly e non solo nel corso del suo intervento a Radio Kiss Kiss Napoli: "Tanti club vogliono Koulibaly. Un giocatore con le sue caratteristiche e con la capacità avuta di crescere stagione per stagione è un ottimo prospetto. Adesso però bisogna vedere il mercato post-Covid come sarà. Cercheremo di capire se caleranno i valori economici. Sono incognite alle quali è complicato rispondere, specie per i calciatori di primissimo livello. Una contrazione c'è stata a tutti i livelli. Ciò che è certo è che il Napoli può stare sereno da questo punto di vista. Koulibaly ha un contratto fino al 2023, è il più pagato della rosa e ha tutte le ragioni per star tranquillo se ci sarà l'interessamento di un grande club".