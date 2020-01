Sky, Ugolini: "Tocca ai big tirare fuori il Napoli da questa situazione"

Massimo Ugolini, giornalista Sky, si è soffermato sul momento negativo del Napoli nel suo intervento ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Al momento peggio del Napoli ha fatto solo la SPAL. I numeri sono tremendamente negativi, non rispecchiano il valore della squadra. Bisogna dare forma alle parole, bisogna fare i fatti. Puoi essere anche il più bravo di tutti, ma devi dimostrarlo in campo. La situazione è delicata, il Napoli continua a sprofondare. Non si può tornare al punto di non ritorno. Demme? E' un classe '91, ha esperienza, ma non credo che possa ricoprire il ruolo di guida all'interno dello spogliatoio. Sono i big che devono tirare fuori il Napoli da questa situazione".