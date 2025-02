Sky, Zancan: "Troppi infortuni? Sono sorpreso, le squadre di Conte ne hanno avuti sempre pochi"

Nel corso di Sky Sport, il giornalista e telecronista Sky Federico Zancan ha parlato del momento del Napoli: "Con l’infortunio di Anguissa le scelte sono abbastanza obbligate per Conte. Per cercare di tenere vivo il campionato il Napoli deve cercare di non perderla la partita contro l’Inter. Perché non perdendo quella partita resti aggrappato, il calendario è potenzialmente favorevole, l’Inter avrà tanti impegni, l’Atalanta no, perché dobbiamo tenerlo assolutamente in considerazione. Se l’Inter vince stasera ha potenzialmente due semifinali di Coppa Italia col Milan, che sono partite che ti portano via qualcosa.

Con le emergenze che ha in questo momento il Napoli deve cercare di non perderla quella partita, poi anche l’Inter non sta bene. L’abbiamo vista vincere di voglia pura contro il Genoa, le ultime partite dell’Inter hanno lasciato più di un dubbio. Quindi tutte le squadre stanno avendo problemi, gli infortuni li hanno avuti tutti. Mi sorprende un pochino perché pensavo che il Napoli con meno impegni avesse meno infortuni. Poi le squadre di Conte, soprattutto con un solo impegno hanno avuto sempre pochi infortuni muscolari, però soprattutto in questo calcio prima o poi ci cascano tutti. Nel rallentamento recente del Napoli, se prendi la singola partita nessuna è gravissima: ci può stare che non vinci a Roma, fatichi con l’Udinese, ci può stare che soffri e perdi a Como. Ovviamente se le metti tutte in fila ci fanno capire che il Napoli sta facendo fatica, credo che il motivo principale siano proprio gli infortuni e l’incapacità di gestire in corsa le partite con poche risorse. Abbiamo raccontato molto spesso in questa stagione che il Napoli non era magari brillantissima la partita, poi andava in vantaggio e la portava a casa. Adesso tutte queste rimonte e tutti questi gol subiti nel finale, sono il segnale che c’è un po’ di affanno fisico e poca possibilità di incidere nei cambi”.