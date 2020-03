Slittamento calendario, Marotta insiste: "Noi contrari! È tutto come prima"

Non si placano le polemiche attorno alla vicenda Coronavirus e le modifiche apportate al calendario di Serie A. Dopo la scelta da parte della Lega di far slittare il calendario di una settimana, a porsi in maniera dura contro questa decisione ci ha pensato prima il presidente dell'Inter Steven Zhang, al quale sono seguite le dichiarazioni di Beppe Marotta, attraverso poche ed incisive dichiarazioni riportate da Rai Sport: "Noi contrari! È tutto come prima".