Sollazzo: "Ho rivisto la partita col Liverpool già dodici volte, ha giocato un Napoli diverso..."

A Ultim'ora in onda su Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista Boris Sollazzo che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "La partita con il Liverpool l'ho già vista dodici volte. L'anno scorso il Liverpool giocò molto male, quest'anno invece è stata la partita contro i campioni d'Europa, in cui tutti tranne Manè hanno giocato bene. Il Napoli ha giocato alla pari facendo una partita tattica e tecnica di grande livello. Ho visto una squadra diversa, più matura che ha subito una delusione cocente contro la Juventus. Sul 3-0 a Torino gli azzurri non si sono disuniti, con la Sampdoria non hanno subito gol e con i Reds hanno fatto la grande partita. Ora la testa deve andare alla partita di domenica con il Lecce che non bisogna assolutamente sottovalutare".