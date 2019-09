Somma: "Napoli, che sfortuna! Inter poteva prenderne 3, azzurri puniti al primo tiro"

Mario Somma, allenatore, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a Marte Sport Live: "Per il Napoli la sfortuna l’ha fatta da padrone. Sia con la Juventus che con il Brescia la sorte ha influito negativamente. Il Napoli tecnicamente è fortissimo, ha una capacità realizzativa importante, c’è poco da dire. Il Brescia è una squadra difficile che gioca a memoria, poi i valori tecnici fanno la differenza e il Napoli sarà arrabbiato.



Llorente-Mertens migliore coppia? E’ una coppia ben assortita. Non è un problema di minutaggio in quanto il Napoli ha creato tante palle gol anche senza i due, il portiere avversario del Cagliari ha fatto parate strepitose. Quello che conta è creare occasioni e al Napoli non si può rimproverare nulla



Problema gol subiti? Albiol era un regista che dava il tempo al reparto, io credo che la coppia Koulibaly-Manolas sia formata da due giocatori muscolari, che comunicano poco tra loro.



Contropiede sui calci piazzati? Tecnicamente si chiama marcatura preventiva. Il difensore deve saper prevenire anziché curare. Bisogna essere pronti prima che arrivi il problema altrimenti o hai la velocità di Koulibaly o subisci la palla gol. In questo Albiol e Reina erano maestri, credo che in questo sia un piccolo problemino per il Napoli.



Juve e Inter? La Juve non gioca bene e nemmeno l’Inter. La Lazio se fa tre gol contro la squadra milanese non ruba nulla mentre il Napoli, al primo tiro in porta, viene punito. E’ un momento negativo ma c’è Ancelotti che è un maestro che sa gestire queste situazioni e sa dare tranquillità



Napoli? Il Napoli è una squadra che deve giocare per vincere in tre competizioni. Sacchi diceva che la grande squadra è quella che si sa concentrare per il grande evento".