Sorrentino consiglia il Milan: “Se Maignan va via, punterei su Caprile”

L'ex portiere Stefano Sorrentino, tramite il canale YouTube del collega Carlo Pellegatti, ha parlato del delicato momento del numero uno del Milan Mike Maignan, autore di diversi errori nelle ultime sfide, sia in Champions League che in campionato. L'ultimo, in ordine di tempo, quello che ha portato al rinvio sballato e al conseguente autogol di Malick Thiaw nel match contro il Torino poi perso 2-1.

Il francese è comunque vicinissimo al rinnovo di contratto fino al 2028 con opzione al 2029, fatto che però non esclude a priori una sua cessione in estate di fronte ad una buona offerta, anche alla luce delle ultime prestazioni. Una scelta definitiva sarà presa ovviamente solo al termine della stagione e molto dipenderà dal suo rendimento nei prossimi mesi e pure dal piazzamento finale della squadra attualmente in mano a Sergio Conceiçao.

Fra i nomi per l'eventuale sostituzione è circolato quello di Lucas Chevalier, classe 2001 di proprietà dei francesi del Lille: "Chevalier non lo conosco benissimo ma è forte. Io, personalmente, non cambierei Maignan: se proprio dovesse arrivare un’offerta faraonica io punterei più su un portiere italiano. Caprile lo conosco molto molto bene, era il mio terzo negli ultimi anni di carriera al Chievo, e lui è il portiere del futuro", ha spiegato Sorrentino.