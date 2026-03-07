Sorrentino: “Finalmente il vero Buongiorno! Elmas? Da seconda linea a protagonista!"

vedi letture

Stefano Sorrentino, ex portiere, ha parlato nel corso di Terzo Tempo Calcio Napoli, trasmissione in onda su Televomero:

Su Buongiorno

“Non era semplice per Buongiorno. Lui è stato pagato tanto dal Napoli, è un giocatore della Nazionale italiana, e quest’anno ha pagato qualche infortunio di troppo e anche qualche critica che lo ha colpito. Ha giocato ottimamente contro il Torino, la sua ex squadra. È forte e ha passato un momento molto particolare. Questo è il Buongiorno che conosciamo e ben venga per il Napoli e per la Nazionale.

Il Napoli è a un punto dal secondo posto. Ha mancato i playoff Champions e purtroppo è uscito malamente dalla Coppa Italia. Il gruppo è molto importante, l’esplosione di gioia di Elmas ne è la prova. Era arrivato come una seconda linea e si è ritrovato a essere attore protagonista.

Corsa Champions?

L’unica cosa che potrebbe cambiare è la posizione di Napoli e Milan. Ma se la Roma dovesse crollare, occhio al Como, che potrebbe essere la scheggia impazzita nella lotta”.