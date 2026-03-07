Quagliarella su Alisson: "È più simile a Neres che a Lavezzi. Vi dico la bravura di Conte..."

Per Fabio Quagliarella non c'è dubbio che l'ex Sporting Alisson Santos sia un calciatore moderno e un super acquisto per il Napoli

Fabio Quagliarella, ex calciatore del Napoli tra le tante, è intervenuto nel corso di Friday Night su Sky Sport, ragionando sul paragone tra Lavezzi ed Alisson Santos:

Ti ricorda Lavezzi?

"É più simile a Neres, ha rapidità...Lavezzi è più potente, quando partiva era difficile da fermare. Alisson Santos lo vedo più un giocatore da calcio moderno, quindi rapido che appena arriva negli ultimi metri punta sempre l'avversario, sposta e tira. Ha questo tiro che a me piace molto. Da lì siamo abituati a vedere il tiro a giro come contro la Roma. Ha questo tiro qui invece che chiude sul primo palo, perché tante volte i portieri sono pronti a partire sul lato del secondo palo invece lui li chiude e poi c'ha tanti giocatori davanti e se la palla passa e soprattutto se passa in mezzo alle gambe dei difensori, 80% la palla entra in porta. Quindi il Napoli ha trovato un grande acquisto. Diciamo che Conte nelle difficoltà trova sempre poi il giocatore che spicca e quindi anche questa è la bravura sua".