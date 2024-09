Sosa: "Attacco Napoli straordinario, solo una squadra in A ha un reparto alla pari"

Roberto 'Pampa' Sosa, ex calciatore, è intervenuto ai microfoni di Tele A nel corso di "A Tutto Napoli" parlando dei temi del giorno in casa azzurra: "Neres ieri ha fatto pure lui dei dribbling molto interessanti, che ha fatto saltare un po' tutti: chi stava allo stadio e chi stava a guardare la partita a casa come me. Perché ti fanno saltare dalla sedia. Io credo che anche qua nelle gerarchie Neres sia dietro a Politano in questo momento. Però con molte chance di guadagnarsi questo posto eventualmente nelle prossime giornate, perché parliamo di un giocatore importante che deve capire soltanto le questioni tattiche e tecniche".

Quali tra le rivali ha un attacco superiore al Napoli?

"Penso all'Inter, che è quella che secondo me continua nonostante il derby ad essere la squadra più importante di questa Serie A. Però questo reparto offensivo comunque non ce l'ha, perché Taremi è ancora un'incognita. Arnautovic ha anche vinto ma i tifosi non lo vogliono, mi dispiace per lui. Come nomi forse il Milan. Perché poi la Roma non la vedo, la Lazio e la Juventus neanche. Quindi appunto Simeone, Raspadori e gli altri... Il parco attaccanti che ha il Napoli è straordinario"..