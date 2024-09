Sosa: "Bello vedere l'emozione di ADL, un lato umano mai mostrato ai tifosi"

vedi letture

Nel corso di A Tutto Napoli su Tele A, l'ex azzurro ed allenatore Pampa Sosa ha commentato l'ultima uscita di De Laurentiis e non solo: "Mi hanno sorpreso le lacrime di De Laurentiis, ma mi ha fatto piacere perché ha fatto vedere ai tifosi un lato che non avevano mai visto. Un lato umano bello, a volte si confonde il piangere con l'essere deboli ma sono emozioni e trasmetterle significa avere grande forza. Il Napoli quest'anno ha fatto un mercato straordinario, top 3 europeo per costo, ed ha espresso le sue emozioni per quanto costruito.

Lukaku? Credo partirà titolare, aveva bisogno di tempo, forse ha ancora bisogno di qualche settimana per essere al top, ma 60'-70' può farli bene ed il Cagliari per come giocherà non penso farà spendere così energie al centravanti. Il Napoli farà la partita, il Cagliari giocherà in contropiede, quindi Lukaku dovrà essere pronto su quei palloni in area, in questa tipologia di gare pure 70' puoi farli. Diverso è giocare e spendere energie in una squadra che fa contropiede e deve risalire".