Sosa: "Con la sosta Conte può ricaricarsi: non è una macchina, anche a lui serve riposo"

vedi letture

L’ex azzurro Roberto ‘Pampa’ Sosa, su Tele A nel corso di ‘A Tutto Napoli’, ha parlato dei temi del giorno in casa Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni: "Io credo che questa pausa Nazionali possa far bene anche ad Antonio Conte, cioè: non avere lo stress di una conferenza stampa, non avere lo stress della partita che a lui porta via tante energie.

Lavoro con la squadra? In questi giorni Okafor, Neres, Spinazzola, Billing, possono migliorare perché sono loro gli eventuali titolari. Billing non solo per il gol contro l'Inter, ma anche negli altri minuti che ha giocato a dimostrato di poter essere un titolare. Per quanto riguarda gli altri, lo dico con tutto il rispetto, aiuta a migliorare solo dal punto di vista fisico. Che tu fai gol contro la Puteolana cambia poco secondo me... Però ripeto, potrebbe servire per caricare e dare tanta energia ad Antonio Conte: non è una macchina e anche lui ha bisogno di riposare. Non c'è la conferenza stampa, non c'è contro chi discutere... Secondo me anche a lui carica molto".