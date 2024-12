Sosa deluso: “Non capisco, perché Neres così tardi e Simeone per Lukaku al 91’?”

Il Napoli perde conto la Lazio 1-0 e non è più capolista in Serie A. L'ex attaccante azzurro Roberto "Pampa" Sosa commenta così ai microfoni di Tele A: "Sono molto deluso del secondo tempo e la gara è figlia anche di quanto accaduto in Coppa Italia. Non capisco i cambi, ma sarà un problema mio. Neres così tardi quando c’era spazio li a destra e poi centravanti per centravanti al 91’. Perché non tenti qualcosa in area con due punte? Cos’hai da perdere? Non ho capito questa gestione dei cambi che avrei anticipato molto”.