Sosa esalta Neres: "Ha un dribbling che ti fa saltare dalla sedia mentre guardi la partita"

Roberto 'Pampa' Sosa, ex calciatore, è intervenuto ai microfoni di Tele A nel corso di "A Tutto Napoli" parlando dei temi del giorno in casa azzurra: "Neres ieri ha fatto pure lui dei dribbling molto interessanti, che ha fatto saltare un po' tutti: chi stava allo stadio e chi stava a guardare la partita a casa come me. Perché ti fanno saltare dalla sedia. Io credo che anche qua nelle gerarchie Neres sia dietro a Politano in questo momento. Però con molte chance di guadagnarsi questo posto eventualmente nelle prossime giornate, perché parliamo di un giocatore importante che deve capire soltanto le questioni tattiche e tecniche".