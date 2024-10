Sosa lancia Neres: “Ha difeso oltre a segnare, a questo punto giocherà presto”

Il Napoli supera in casa il Como per 3-1 e si posiziona momentaneamente a più quattro punti sulla seconda in classifica. A parlare del match è stato l'ex calciatore Roberto 'Pampa' Sosa, che ai microfoni di Tele A ha sottolineato la grande prestazione di David Neres:

"Neres? A questo punto credo possa giocare titolare perché è entrato quando c’era anche da difendere, l’ha fatto, poi è ripartito alla grande e per poco segnava anche il secondo. Con questa qualità, se fa anche quel lavoro lì, allora credo giocherà presto".