Sosa: “Sapevo della scelta di Spalletti da Udinese-Napoli, non l'ho detto per rispetto”

Roberto El Pampa Sosa, ex giocatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Tele A alla trasmissione ‘Terzo Tempo’

Roberto El Pampa Sosa, ex giocatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Tele A alla trasmissione ‘Terzo Tempo’: “Sapevo della scelta di Spalletti da Udinese-Napoli ma non ho detto nulla per rispetto. La verità è che questa è una piazza bellissima ma ti toglie anche tante forze, quindi se Spalletti non si sente di averle, lo apprezzo ancora di più”.