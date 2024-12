Sosa su Neres-Politano: "Se Neres li salta tutti come ieri, che bisogno c'è di difendere?"

L'ex attaccante azzurro Roberto "Pampa" Sosa, ai microfoni di Tele A ha commentato la prestazione di alcuni giocatori del Napoli contro l'Udinese: "Se si potrà togliere Neres? È impossibile. Ma per me anche se non si faceva male Kvaratskhelia, doveva giocare lui al posto di Politano. Se tu hai la palla e lui li salta tutti come ha fatto ieri, che necessità hai di difendere o fare la fase difensiva? Ha fatto una partita straordinaria!

Lukaku? Il primo tempo a Lukaku avrei dato 4, nel secondo tempo gli do un 7. Lobotka? Dall’inizio si è visto che è un giocatore che quando è in giornata, perché può capitare anche a Lobotka di non essere in giornata, fa la differenza. Lukaku la deve fare facendo gol, Meret parando, e Lobotka la deve fare gestendo il pallone. Cosa vogliamo chiedere a Lobotka? Che lanci il pallone come Gilmour? No, perché ha altre caratteristiche. Ma quando lui tiene la palla è in cassaforte”.