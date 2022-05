Soviero: "Colpe del Napoli anche societarie. Come si può pianificare con 7 giocatori a scadenza?"

"Sono convinto, e l'ho visto nella mia carriera, che si migliora solo giocando con elementi di livello".

"Sassuolo non è venuto in vacanza, ma da due brutte partie. A Napoli è sceso in campo per continuare la tradizione positiva con le prime del campionato". Lo ha affermato l'ex portiere Salvatore Soviero, intervenuto a 'Club Napoli All News', in onda su Teleclub Italia. "Per quanto riguarda il risultato complessivo del Napoli in campionato, alcune colpe sono anche della società: con sette giocatori a scadenza di contratto - si è chiesto l'ex estremo difensore - come si può pianificare un campionato di alto livello? Sono convinto, e l'ho visto nella mia carriera, che si migliora solo giocando con elementi di livello".

Allo stesso modo, "è mancata la tensione giusta nelle partite da non sbagliare. Io infatti - ha raccontato Soviero - i peggiori errori li ho commessi in quelle gare in cui non c'era una tensione adeguata al momento. Ad ogni buon conto - ha concluso l'ex portiere - per il modo di pensare che abbiamo noi arrivare terzi, come sta accadendo al Napoli, vuol dire aver fallito. Invece, per me, si tratta di un ottimo risultato".