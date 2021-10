Spalletti elogia Osimhen: "Bravo dopo il rosso col Venezia, ha capito che non lo deve rifare"

Si allena l'istinto del killer o viene da sé? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, alla vigilia della gara contro la Fiorentina: "Fa un po' parte dei ragionamenti in generale. In fondo al campionato chi ha saputo gestire meglio certi episodi e certi atteggiamenti che passano a volte all'improvviso nel campo di gioco: sia quello di una reazione, di saper girare in porta un pallone che viene da una deviazione. Bisogna farsi trovare pronti. In questi episodi si fanno i complimenti a Osimhen visto che dopo quell'espulsione col Venezia non ha mai avuto più una reazione del genere. Gli si dice bravo perché ha capito che è un comportamento che non deve avere. Poi farsi trovare al posto giusto dopo una deviazione è istinto del calciatore. Si parla delle qualità di Osimhen, ma a volte però deve essere capace di farsi trovare nel punto giusto invece che rincorrere il pallone".