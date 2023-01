Spalletti non fa drammi per la Coppa Italia: "Non ci ha fatto piacere, ma nessuno strascico"

Il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro la Salernitana, ha parlato anche dell'eliminazione

Il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro la Salernitana, ha parlato anche dell'eliminazione dalla Coppa Italia arrivata martedì contro la Cremonese: "Non ci ha fatto piacere, ma non ci sono strascichi di nessun tipo e mi aspetto la reazione corretta che deve esserci per una squadra che va a giocare in un campo difficile, caldo. Ci giochiamo qualcosa di importante e non vediamo l'ora di scendere in campo".