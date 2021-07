Spalletti non vuole cedere Koulibaly: "Mi incateno da qualche parte per tenerlo"

Si parla tanto in casa Napoli della possibile cessione di Kalidou Koulibaly, per il quale Aurelio De Laurentiis continua a chiedere tanto. Ma Luciano Spaleltti vorrebbe tenerselo stretto e lo ammette nell'incontro con i tifosi tenutosi stasera nel ritiro di Dimaro: "Io mi incateno da qualche parte per tenerlo. Trovatemi qualcosa e mi incateno lì (ride, ndr)".