Spalletti: "Rivalità Firenze-Napoli? Tifosi gemellati dalla stessa passione: no all'odio"

Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, chiude la conferenza stampa di vigilia della sfida con la Fiorentina con un suo pensiero sul rapporto tra i tifosi azzurri e quelli viola: "Tifosi fiorentini e napoletani possono insultarsi quanto vogliono, ma devono sapere che sono gemellati dalla passione per la loro squadra. Sono squadre tifate quasi al 100% dalla loro città, è il loro destino, nascono così, non dipende da loro. Cercare di indirizzare la passione verso qualcuno è uno spreco oltre che una cosa molto grave, la passione si combina solo con l'amore, per non disperdere energie per la loro squadra".