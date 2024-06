Spalletti: "Sento ancora Kvara! Livello top, può giocare in qualsiasi squadra"

"Ora è a un livello top e può giocare contro qualsiasi avversario e in qualsiasi squadra".

Luciano Spalletti, commissario tecnico della Nazionale, in conferenza stampa ha svelato anche di essere ancora in contatto con Kvaratskhelia: "Sono in contatto con tanti miei ex calciatori e Kvara è uno di questi, ci siamo scambiati i complimenti per il passaggio del turno. Ora è a un livello top e può giocare contro qualsiasi avversario e in qualsiasi squadra".

Giovani da far giocare? Di ragazzi che spingono per arrivare ad alti livello ce ne sono molti e noi dobbiamo avere il coraggio di farli giocare. E' un calcio un po' differente, si va meno verso lo strappo individuale, ma è sempre la soluzione migliore per creare un calcio di altissima qualità".

Che effetto fa per la Nazionale tornare in uno stadio in cui è stato vinto il Mondiale del 2006? "Al di là del fatto che tutti si ricordano di quel momento, noi sul pullman avevamo Buffon che ha parlato di quella finale a tutti e ci ha fatto rivivere quella emozione che noi a quei tempi lì abbiamo vissuto da casa. Abbiamo anche questo confronto da onorare, dobbiamo essere al livello di questo confronto che i giocatori hanno portato a casa".