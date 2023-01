Spalletti sottolinea la crescita di Osimhen: "Prima reagiva a cose banali, ricordate quel rosso?"

Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ha parlato anche di Victor Osimhen nella conferenza stampa pre-Salernitana.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ha parlato anche di Victor Osimhen nella conferenza stampa pre-Salernitana: "Avrà un futuro importantissimo, è un bravissimo ragazzo, una bella persona, ha reazioni da persona forte, se lo sfidi trovi roba dura, non ha problemi a reagire ed ha fatto passi avanti importanti e non lo vedo più reagire a cose banali come un fallo quando sono arrivato. Fu subito espulso quando arrivai.