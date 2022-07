Spalletti su Politano: "Se resta e dà il suo contributo importante, siamo tutti contenti"

Nel corso dell'intervista del post-gara, il tecnico azzurro Luciano Spalletti si è soffermato su Politano.

Il Napoli batte 4-1 il Perugia nella seconda e ultima amichevole a Dimaro. Nel corso dell'intervista del post-gara, il tecnico azzurro Luciano Spalletti si è soffermato su Politano: "Io non so perchè vogliate far diventare un caso quello di Matteo. Io se Politano rimane e ci dà il suo contributo importante come l'anno scorso, noi siamo tutti contenti".