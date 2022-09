Spalletti sugli spazi chiusi in Italia: “Anche il Liverpool era compatto e basso sul 2-0 e 3-0!”

"Abbiamo anche altre soluzioni oltre Osimhen che è sicuramente particolare per la qualità di corsa e nel colpo di testa".

Nel corso della conferenza stampa di presentazione di Napoli-Spezia, l'allenatore del Napoli Luciano Spalletti ha risposto ad una domanda sulle difficoltà nel trovare spazi quando gli avversari si chiudono: "Abbiamo anche altre soluzioni oltre Osimhen che è sicuramente particolare per la qualità di corsa e nel colpo di testa, nella stessa gara hanno segnato anche gli altri e abbiamo constatato che attraverso il gioco di squadra, stretto, arriva il gol di Anguissa in cui loro erano blocco squadra basso, sta tutto nel livello di qualità che si esprime nella fatica e le abbiamo queste caratteristiche da tirar fuori. Il gol di Simeone per esempio, Kvara ha vinto due contrasti che non sono proprio nelle sue caratteristiche, ma ha tenuto botta, poi il gol di Frank, loro erano 8 al limite, le linee strette eppure abbiamo trovato spazio".