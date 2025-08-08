Specchia avvisa: "Mercato va completato, un esterno da gol è imprescindibile"

vedi letture

Paolo Specchia, allenatore, è intervenuto sulle frequenze di Radio Marte nel corso di Marte Sport Live: “Il Napoli deve completare il mercato e non può prescindere da un esterno alto forte che garantisca un buon numero di gol. E’ un’esigenza emersa dalla scorsa stagione e non mi piace l’ipotesi di adattare Spinazzola in posizione più avanzata. Può farlo soltanto in emergenza e non in maniera sistematica. Se non arrivasse un altro attaccante, sarei deluso. I quattro centrocampisti? Per me Lobotka e McTominay sono indispensabili. Sono curioso di capire l’adattamento di De Bruyne alla Serie A”