Spence attacca ancora Conte: "I suoi commenti mi hanno distrutto! Non era mai contento..."

Ne aveva già parlato, ora l'ha ribadito. Djed Spence al podcast Rio Ferdinand Presents racconta la sua esperienza travagliata al Tottenham, segnata da un rapporto complicato con Antonio Conte. Reduce da una stagione straordinaria al Nottingham Forest, culminata con la promozione in Premier League, l’approdo agli Spurs nell’estate 2022 sembrava il coronamento di un sogno. Ma le cose si sono subito complicate. Lo racconta lui stesso: "Il più grande ostacolo è stato non sentire mai il sostegno del mio allenatore. Venivo da un anno eccezionale, ero fiducioso e in forma, ma i suoi commenti mi hanno quasi distrutto. Qualunque cosa facessi non sembrava mai abbastanza".

Il terzino inglese ha raccontato di essersi sentito demoralizzato e isolato: "Avevo bisogno di una parola di conferma, ma credo di aver parlato con lui solo una volta. Conte era molto ripetitivo, facevamo sempre le stesse cose. Questo ha minato la mia sicurezza. Postecoglou? Con lui c’è varietà, cambia spesso le cose. Ho capito che a volte bisogna esprimersi di più e non essere troppo umili".