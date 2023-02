Spezia, il vice Lorieri in conferenza: "Fatto ottima gara, puniti da episodi"

Fabrizio Lorieri, vice di Luca Gotti ai box per un'operazione alle anche, interviene in conferenza stampa per analizzare la sfida.

Come giudica i tre errori individuali? Nikolaou come sta? "Sicuramente quando si subisce un gol ci può essere sempre un errore di qualcuno. È capitato, sono state situazioni particolari, anche il rimbalzo del pallone sul rigore di Reca è stato strano e può aver condizionato il movimento del ragazzo. Sono situazioni che possono capitare, ma come dicevo la squadra ha reagito a quelli che sono stati gli imprevisti della settimana. Dobbiamo prendere le cose buone in un momento particolare e da questa partita vanno prese le cose positive, come l'inserimento dei nuovi, che si ritroveranno con quelli che ora non abbiamo. È un momento così e sappiamo che insieme ci ritroveremo ad affrontare il finale di campionato con armi buone, con giocatori importanti. Nikolaou non sembra abbia niente di particolare. È sempre presente, può avere affaticamenti ma ci auguriamo non sia nulla, così come sembra. Non ho parlato con i medici, ma mi sembrava sereno".

Una battuta su Esposito e Shomurodov?

"Per come si sono posti i nuovi, sia Salvatore che Eldor, compresi anche gli altri, nei confronti di un ambiente e uno staff nuovo è molto positivo. Questa è la prima cosa che percepiamo, sono ragazzi nuovi che arrivano in un gruppo pieno di valori. Avere giocatori come loro, che a loro volta hanno valori non solo tecnici e fisici ma anche morali, è importante. Compresi Krollis, Cipot, sono giocatori che stiamo inserendo. Per Shomurodov siamo molto contenti, ma lo stesso per gli altri, che avranno le occasioni da qui alla fine per mettersi in mostra e oggi hanno cominciato a mettersi in mostra".

Wiśniewski ha esordito: come si sta inserendo?

"Anche lui è altrettanto un ragazzo che si è posto in maniera eccezionale. È un momento in cui c'è bisogno di tutti, ma c'è tutta la settimana per verificare quello che sarà il match con l'Empoli".

Fate troppa fatica a segnare?

"Penso che da inizio campionato, per quanto riguarda le occasioni create, lo Spezia abbia fatto partite in cui non è stato premiato con i punti meritati. In tante partite abbiamo creato e non raccolto, oggi non era una partita in cui abbiamo creato occasioni pulite da gol, ma almeno c'è stato il coraggio nel cercare di attaccare come dovevamo. L'abbiamo fatto, anche senza creare occasioni vere. Sui corner, in alcune occasioni abbiamo concluso e cercheremo di fare meglio, ma siamo pericolosi anche in quelle situazioni".