Spinazzola a Dazn: "Con Conte non esiste giorno di scarico, si lavora sempre ed è la nostra forza"

vedi letture

Leonardo Spinazzola è il ritratto della felicità dopo il successo del Napoli sulla Juventus. Ecco quanto ha dichiarato a DAZN: "A fine primo tempo ci siamo detti di abbassare un pochino Lobotka per eludere il loro pressing. In questo modo abbiamo trovato gli spazi, con i terzini che si aprivano e una maggiore partecipazione collettiva alla fase offensiva. Vincere aiuta a vincere e il successo di Bergamo ci ha consentito di lavorare meglio durante la settimana.

E vi assicuro che lavoriamo tanto e duramente. Non a caso la domenica riusciamo ad andare a duemila fino al 95'. Non è solo una questione di corsa: abbiamo conoscenze tattiche, per noi non esiste un giorno di scarico. Abbiamo un allenatore che è sempre sul pezzo, è impossibile andare piano. Abbiamo caricato tanto in questo giorni, mentalmente siamo pronti e scendiamo in campo divertendoci".