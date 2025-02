Spinazzola alla Rai: “Grande delusione, avevamo l’osso in bocca e ce lo siamo fatti togliere”

Al termine di Roma-Napoli, l’esterno Leonardo Spinazzola, autore del vantaggio degli azzurri ha parlato ai microfoni della Rai: “Nello spogliatoio c’era grande delusione e rammarico. Avevamo, come dice il mister, l’osso in bocca e ce lo siamo fatti togliere negli ultimi minuti. C’è grande delusione, però siamo lì e lotteremo”.

Dove Conte sposta gli equilibri nello spogliatoio? “Il mister dal primo giorno non c’è stato un giorno dove è stato un po’ scarico. Spinge sempre al massimo, è quello il messaggio che ci ha mandato dal primo giorno. Continua a farlo allenamento dopo allenamento in tutti gli aspetti mentali e fisici”.

Hai fatto gol dopo che Pellegrini ti ha mandato a quel paese? “Me l’ha detto a fine partita, non l’avevo sentito. L’ho rivisto adesso in video. Con Lorenzo siamo amici, queste sono le cose belle”.

Credi nella legge del gol dell’ex? “Si, perché avviene spesso. Oggi abbiamo visto che anche De Sciglio ha fatto gol. A me però faceva piacere se questo gol portava tre punti”.

Vi siete chiusi troppi nel finale? “Non penso, bisogna dare anche merito agli avversari che non so quanti attaccanti avevano in campo. Con i centrali difensivi facevano superiorità numerica nelle fasce. E’ un peccato, ma martedì lavoreremo sui nostri errori”.

Si può pronunciare la parola scudetto? “E’ normale che adesso che le partite contano il doppio ci pensiamo, ma ancora è lunghissima. Abbiamo una rivale incredibile, fortissima, quindi lotteremo punto su punto”.